NFT

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

NavnNFT

RangNo.139

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning999,990,000,000,000

Max Udbud999,990,000,000,000

Samlet Udbud999,990,000,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.00000764,2021-09-05

Laveste pris0.000000288884040432,2023-06-10

Offentlig blockchainTRX

Sektor

Social Media

