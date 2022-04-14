NFPrompt (NFP) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFPrompt (NFP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFPrompt (NFP) Information NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. Officiel hjemmeside: https://nfprompt.io/ Hvidbog: https://docs.nfprompt.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136 Køb NFP nu!

NFPrompt (NFP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFPrompt (NFP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.33M $ 32.33M $ 32.33M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 472.94M $ 472.94M $ 472.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M Alle tiders Høj: $ 1.5653 $ 1.5653 $ 1.5653 Alle tiders Lav: $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 Nuværende pris: $ 0.06836 $ 0.06836 $ 0.06836 Få mere at vide om NFPrompt (NFP) pris

NFPrompt (NFP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFPrompt (NFP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFP's tokenomics, kan du udforske NFP tokens live-pris!

Sådan køber du NFP Er du interesseret i at tilføje NFPrompt (NFP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NFP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NFP på MEXC nu!

NFPrompt (NFP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NFP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NFP prishistorikken nu!

NFP Prisprediktion Vil du vide, hvor NFP måske er på vej hen? Vores NFP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NFP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!