Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Newton Protocol (NEWT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Newton Protocol (NEWT) Information

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Officiel hjemmeside:
https://newt.foundation
Hvidbog:
https://blog.newt.foundation/the-litepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Newton Protocol (NEWT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 68.89M
$ 68.89M$ 68.89M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 215.00M
$ 215.00M$ 215.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 320.40M
$ 320.40M$ 320.40M
Alle tiders Høj:
$ 0.845
$ 0.845$ 0.845
Alle tiders Lav:
$ 0.29986051602615776
$ 0.29986051602615776$ 0.29986051602615776
Nuværende pris:
$ 0.3204
$ 0.3204$ 0.3204

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Newton Protocol (NEWT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NEWT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NEWT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NEWT's tokenomics, kan du udforske NEWT tokens live-pris!

Sådan køber du NEWT

Er du interesseret i at tilføje Newton Protocol (NEWT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NEWT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Newton Protocol (NEWT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NEWT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NEWT Prisprediktion

Vil du vide, hvor NEWT måske er på vej hen? Vores NEWT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.