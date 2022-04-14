Newton Protocol (NEWT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Newton Protocol (NEWT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Newton Protocol (NEWT) Information Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Officiel hjemmeside: https://newt.foundation Hvidbog: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Køb NEWT nu!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Newton Protocol (NEWT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.89M $ 68.89M $ 68.89M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 320.40M $ 320.40M $ 320.40M Alle tiders Høj: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Alle tiders Lav: $ 0.29986051602615776 $ 0.29986051602615776 $ 0.29986051602615776 Nuværende pris: $ 0.3204 $ 0.3204 $ 0.3204 Få mere at vide om Newton Protocol (NEWT) pris

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Newton Protocol (NEWT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEWT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEWT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEWT's tokenomics, kan du udforske NEWT tokens live-pris!

