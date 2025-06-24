NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

RangNo.623

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)8.54%

Cirkulationsforsyning215,000,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.215%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.83373560557428,2025-06-24

Laveste pris0.18424447847964207,2025-09-30

Offentlig blockchainETH

Loading...