Den direkte Newton Protocol pris i dag er 0.2031 USD. Følg med i realtid NEWT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere.

Newton Protocol Logo

Newton Protocol-kurs(NEWT)

1 NEWT til USD direkte pris:

$0.2031
$0.2031$0.2031
+1.85%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Live prisdiagram
Newton Protocol (NEWT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
24H lav
$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094
24H høj

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

-0.35%

+1.85%

+0.64%

+0.64%

Newton Protocol (NEWT) realtidsprisen er $ 0.2031. I løbet af de sidste 24 timer har NEWT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1978 og et højdepunkt på $ 0.2094, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NEWTs højeste pris nogensinde er $ 0.83373560557428, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.18424447847964207.

Når det gælder kortsigtet performance, NEWT har ændret sig med -0.35% i løbet af den sidste time, +1.85% i løbet af 24 timer og +0.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Markedsinformation

No.636

$ 43.67M
$ 43.67M$ 43.67M

$ 454.14K
$ 454.14K$ 454.14K

$ 203.10M
$ 203.10M$ 203.10M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Newton Protocol er $ 43.67M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 454.14K. Det cirkulerende forsyning af NEWT er 215.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 203.10M.

Newton Protocol (NEWT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Newton Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.003689+1.85%
30 dage$ -0.0563-21.71%
60 dage$ -0.1365-40.20%
90 dage$ -0.1217-37.47%
Newton Protocol Prisændring i dag

I dag NEWT blev der registreret en ændring på $ +0.003689 (+1.85%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Newton Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0563 (-21.71%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Newton Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NEWT sås en ændring af $ -0.1365 (-40.20%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Newton Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.1217 (-37.47%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Newton Protocol (NEWT)?

Tjek Newton ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform.

Derudover kan du:
- TjekNEWTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Newton Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Newton Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Newton Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Newton Protocol (NEWT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Newton Protocol (NEWT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Newton Protocol.

Tjek Newton Protocol prisprediktion nu!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Newton Protocol (NEWT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NEWT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Newton Protocol (NEWT)

Leder du efter, hvordan du køber Newton Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Newton Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NEWT til lokale valutaer

Newton Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Newton Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Newton Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Newton Protocol

Hvor meget er Newton Protocol (NEWT) værd i dag?
Den direkte NEWT pris i USD er 0.2031 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NEWT til USD pris?
Den aktuelle pris på NEWTtil USD er $ 0.2031. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Newton Protocol?
Markedsværdien for NEWT er $ 43.67M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NEWT?
Den cirkulerende forsyning af NEWT er 215.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NEWT?
NEWT opnåede en ATH-pris på 0.83373560557428 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NEWT?
NEWT så en ATL-pris på 0.18424447847964207 USD.
Hvad er handelsvolumen for NEWT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NEWT er $ 454.14K USD.
Bliver NEWT højere i år?
NEWT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NEWT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

