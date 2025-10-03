Hvad er Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Newton Protocol (NEWT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NEWT Tokens omfattende tokenomics nu!

Newton Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Newton Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Newton Protocol Hvor meget er Newton Protocol (NEWT) værd i dag? Den direkte NEWT pris i USD er 0.2031 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle NEWT til USD pris? $ 0.2031 . Tjek Den aktuelle pris på NEWTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Newton Protocol? Markedsværdien for NEWT er $ 43.67M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af NEWT? Den cirkulerende forsyning af NEWT er 215.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på NEWT? NEWT opnåede en ATH-pris på 0.83373560557428 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NEWT? NEWT så en ATL-pris på 0.18424447847964207 USD . Hvad er handelsvolumen for NEWT? Direkte 24-timers handelsvolumen for NEWT er $ 454.14K USD . Bliver NEWT højere i år? NEWT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NEWT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Newton Protocol (NEWT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 10-04 13:39:16 On-chain data Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går 10-04 11:26:38 Brancheopdateringer USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9% 10-03 10:20:00 Brancheopdateringer Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3% 10-03 05:17:00 Brancheopdateringer Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august 10-01 14:11:00 Brancheopdateringer I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner 09-30 18:14:00 Brancheopdateringer Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

