Neon EVM (NEON) Tokenomics

Neon EVM (NEON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Neon EVM (NEON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Neon EVM (NEON) Information

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Officiel hjemmeside:
https://neonevm.org/
Hvidbog:
https://neonevm.org/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44

Neon EVM (NEON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neon EVM (NEON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 21.21M
$ 21.21M$ 21.21M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 239.47M
$ 239.47M$ 239.47M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 88.59M
$ 88.59M$ 88.59M
Alle tiders Høj:
$ 0.5539
$ 0.5539$ 0.5539
Alle tiders Lav:
$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677
Nuværende pris:
$ 0.08859
$ 0.08859$ 0.08859

Neon EVM (NEON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Neon EVM (NEON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NEON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NEON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NEON's tokenomics, kan du udforske NEON tokens live-pris!

Sådan køber du NEON

Er du interesseret i at tilføje Neon EVM (NEON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NEON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Neon EVM (NEON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NEON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NEON Prisprediktion

Vil du vide, hvor NEON måske er på vej hen? Vores NEON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.