Neon EVM (NEON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neon EVM (NEON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Neon EVM (NEON) Information Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Officiel hjemmeside: https://neonevm.org/ Hvidbog: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Køb NEON nu!

Neon EVM (NEON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neon EVM (NEON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.21M $ 21.21M $ 21.21M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.59M $ 88.59M $ 88.59M Alle tiders Høj: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Alle tiders Lav: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Nuværende pris: $ 0.08859 $ 0.08859 $ 0.08859 Få mere at vide om Neon EVM (NEON) pris

Neon EVM (NEON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neon EVM (NEON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEON's tokenomics, kan du udforske NEON tokens live-pris!

Sådan køber du NEON Er du interesseret i at tilføje Neon EVM (NEON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NEON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NEON på MEXC nu!

Neon EVM (NEON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEON prishistorikken nu!

NEON Prisprediktion Vil du vide, hvor NEON måske er på vej hen? Vores NEON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEON Tokens prisprediktion nu!

