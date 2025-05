NEON

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

NavnNEON

RangNo.673

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.83%

Cirkulationsforsyning239,465,527

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2394%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.8649648632805813,2023-12-27

Laveste pris0.05373474191452677,2023-08-30

Offentlig blockchainSOL

IndledningNeon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.