Atlas Navi (NAVI) Information Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Officiel hjemmeside: https://www.atlasnavi.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Køb NAVI nu!

Atlas Navi (NAVI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Atlas Navi (NAVI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.45M Samlet udbud $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 161.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.97M Alle tiders Høj: $ 0.75 Alle tiders Lav: $ 0.014185779862416587 Nuværende pris: $ 0.0399

Atlas Navi (NAVI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Atlas Navi (NAVI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAVI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAVI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAVI's tokenomics, kan du udforske NAVI tokens live-pris!

Sådan køber du NAVI Er du interesseret i at tilføje Atlas Navi (NAVI) til din portefølje?

Atlas Navi (NAVI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NAVI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NAVI Prisprediktion Vil du vide, hvor NAVI måske er på vej hen? Vores NAVI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

