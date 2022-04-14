Mysterium (MYST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mysterium (MYST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mysterium (MYST) Information Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Officiel hjemmeside: https://mysterium.network/ Hvidbog: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Køb MYST nu!

Mysterium (MYST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mysterium (MYST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Samlet udbud $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Cirkulerende forsyning $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Alle tiders Høj: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Alle tiders Lav: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Nuværende pris: $ 0.2384 $ 0.2384 $ 0.2384 Få mere at vide om Mysterium (MYST) pris

Mysterium (MYST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mysterium (MYST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MYST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MYST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MYST's tokenomics, kan du udforske MYST tokens live-pris!

Sådan køber du MYST Er du interesseret i at tilføje Mysterium (MYST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MYST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MYST på MEXC nu!

Mysterium (MYST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MYST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MYST prishistorikken nu!

MYST Prisprediktion Vil du vide, hvor MYST måske er på vej hen? Vores MYST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MYST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!