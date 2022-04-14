MACHINA (MXNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i MACHINA (MXNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MACHINA (MXNA) Information Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Officiel hjemmeside: https://darkmachinegame.com Hvidbog: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Køb MXNA nu!

MACHINA (MXNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MACHINA (MXNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.35 Alle tiders Lav: $ 0.002128887593718385 Nuværende pris: $ 0.003495 Få mere at vide om MACHINA (MXNA) pris

MACHINA (MXNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MACHINA (MXNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXNA's tokenomics, kan du udforske MXNA tokens live-pris!

Sådan køber du MXNA Er du interesseret i at tilføje MACHINA (MXNA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MXNA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MXNA på MEXC nu!

MACHINA (MXNA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MXNA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MXNA prishistorikken nu!

MXNA Prisprediktion Vil du vide, hvor MXNA måske er på vej hen? Vores MXNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MXNA Tokens prisprediktion nu!

