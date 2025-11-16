Micron Technology (MUON) Tokenomics

Micron Technology (MUON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Micron Technology (MUON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:33:21 (UTC+8)
USD

Micron Technology (MUON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Micron Technology (MUON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
Samlet udbud
$ 8.03K
$ 8.03K$ 8.03K
Cirkulerende forsyning
$ 8.03K
$ 8.03K$ 8.03K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
Alle tiders Høj:
$ 431.86
$ 431.86$ 431.86
Alle tiders Lav:
$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592
Nuværende pris:
$ 246.91
$ 246.91$ 246.91

Micron Technology (MUON) Information

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Officiel hjemmeside:
https://app.ondo.finance/assets/muon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x050362Ab1072Cb2Ce74d74770E22A3203Ad04ee5

Micron Technology (MUON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Micron Technology (MUON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MUON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MUON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MUON's tokenomics, kan du udforske MUON tokens live-pris!

Sådan køber du MUON

Er du interesseret i at tilføje Micron Technology (MUON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MUON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Micron Technology (MUON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MUON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MUON Prisprediktion

Vil du vide, hvor MUON måske er på vej hen? Vores MUON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken