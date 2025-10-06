UdvekslingDEX+
Den direkte Micron Technology pris i dag er 225.11 USD. Følg med i realtid MUON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MUON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Micron Technology Logo

Micron Technology-kurs(MUON)

1 MUON til USD direkte pris:

Micron Technology (MUON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:56:27 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
+2.07%

Micron Technology (MUON) realtidsprisen er $ 225.11. I løbet af de sidste 24 timer har MUON handlet mellem et lavpunkt på $ 219.39 og et højdepunkt på $ 230.17, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUONs højeste pris nogensinde er $ 232.00655613035653, mens den laveste pris nogensinde er $ 117.45321659889592.

Når det gælder kortsigtet performance, MUON har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +2.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Micron Technology (MUON) Markedsinformation

No.1923

ETH

Den nuværende markedsværdi på Micron Technology er $ 1.65M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 64.42K. Det cirkulerende forsyning af MUON er 7.35K, med et samlet udbud på 7346.64755502. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.65M.

Micron Technology (MUON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Micron Technology i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ +41.72+22.74%
60 dage$ +125.11+125.11%
90 dage$ +125.11+125.11%
Micron Technology Prisændring i dag

I dag MUON blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Micron Technology 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +41.72 (+22.74%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Micron Technology 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MUON sås en ændring af $ +125.11 (+125.11%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Micron Technology 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +125.11 (+125.11%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Micron Technology (MUON)?

Tjek Micron TechnologyPrishistorik-siden nu.

Hvad er Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMicron Technologyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMUONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Micron Technology på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Micron Technology købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Micron Technology Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Micron Technology (MUON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Micron Technology (MUON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Micron Technology.

Tjek Micron Technology prisprediktion nu!

Micron Technology (MUON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Micron Technology (MUON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MUON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Micron Technology (MUON)

Leder du efter, hvordan du køber Micron Technology? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Micron Technology på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MUON til lokale valutaer

Micron Technology Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Micron Technology, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Micron Technology hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Micron Technology

Hvor meget er Micron Technology (MUON) værd i dag?
Den direkte MUON pris i USD er 225.11 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MUON til USD pris?
Den aktuelle pris på MUONtil USD er $ 225.11. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Micron Technology?
Markedsværdien for MUON er $ 1.65M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MUON?
Den cirkulerende forsyning af MUON er 7.35K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MUON?
MUON opnåede en ATH-pris på 232.00655613035653 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MUON?
MUON så en ATL-pris på 117.45321659889592 USD.
Hvad er handelsvolumen for MUON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MUON er $ 64.42K USD.
Bliver MUON højere i år?
MUON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MUON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:56:27 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

