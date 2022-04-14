MUBI (MUBI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MUBI (MUBI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MUBI (MUBI) Information Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem. Officiel hjemmeside: https://multibit.exchange/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93 Køb MUBI nu!

MUBI (MUBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MUBI (MUBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Alle tiders Høj: $ 0.3845 $ 0.3845 $ 0.3845 Alle tiders Lav: $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 Nuværende pris: $ 0.003892 $ 0.003892 $ 0.003892 Få mere at vide om MUBI (MUBI) pris

MUBI (MUBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MUBI (MUBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUBI's tokenomics, kan du udforske MUBI tokens live-pris!

Sådan køber du MUBI Er du interesseret i at tilføje MUBI (MUBI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MUBI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MUBI på MEXC nu!

MUBI (MUBI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MUBI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MUBI prishistorikken nu!

MUBI Prisprediktion Vil du vide, hvor MUBI måske er på vej hen? Vores MUBI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUBI Tokens prisprediktion nu!

