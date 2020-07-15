Meter Governance (MTRG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meter Governance (MTRG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meter Governance (MTRG) Information Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Officiel hjemmeside: https://www.meter.io/ Hvidbog: https://docs.meter.io/#introduction Block Explorer: https://scan.meter.io/ Køb MTRG nu!

Meter Governance (MTRG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meter Governance (MTRG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Alle tiders Lav: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Nuværende pris: $ 0.08805 $ 0.08805 $ 0.08805 Få mere at vide om Meter Governance (MTRG) pris

Meter Governance (MTRG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meter Governance (MTRG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTRG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTRG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTRG's tokenomics, kan du udforske MTRG tokens live-pris!

