MOG Coin (MOG) Information MOG Coin is a meme coin. Officiel hjemmeside: https://www.mogcoin.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Køb MOG nu!

MOG Coin (MOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOG Coin (MOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 487.51M $ 487.51M $ 487.51M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 525.11M $ 525.11M $ 525.11M Alle tiders Høj: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 Alle tiders Lav: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 Nuværende pris: $ 0.0000012482 $ 0.0000012482 $ 0.0000012482 Få mere at vide om MOG Coin (MOG) pris

MOG Coin (MOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOG Coin (MOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOG's tokenomics, kan du udforske MOG tokens live-pris!

MOG Coin (MOG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOG prishistorikken nu!

