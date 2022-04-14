Mocaverse (MOCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mocaverse (MOCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mocaverse (MOCA) Information $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Officiel hjemmeside: https://moca.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Køb MOCA nu!

Mocaverse (MOCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mocaverse (MOCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 262.60M $ 262.60M $ 262.60M Samlet udbud $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Cirkulerende forsyning $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 643.91M $ 643.91M $ 643.91M Alle tiders Høj: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Alle tiders Lav: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Nuværende pris: $ 0.07244 $ 0.07244 $ 0.07244 Få mere at vide om Mocaverse (MOCA) pris

Mocaverse (MOCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mocaverse (MOCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOCA's tokenomics, kan du udforske MOCA tokens live-pris!

Sådan køber du MOCA Er du interesseret i at tilføje Mocaverse (MOCA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MOCA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MOCA på MEXC nu!

Mocaverse (MOCA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOCA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOCA prishistorikken nu!

MOCA Prisprediktion Vil du vide, hvor MOCA måske er på vej hen? Vores MOCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOCA Tokens prisprediktion nu!

