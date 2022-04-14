Moby AI (MOBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moby AI (MOBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moby AI (MOBY) Information AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Officiel hjemmeside: https://mobyscreener.com/ Hvidbog: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Block Explorer: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Køb MOBY nu!

Moby AI (MOBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moby AI (MOBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.98M $ 29.98M $ 29.98M Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.98M $ 29.98M $ 29.98M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Nuværende pris: $ 0.029984 $ 0.029984 $ 0.029984 Få mere at vide om Moby AI (MOBY) pris

Moby AI (MOBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moby AI (MOBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOBY's tokenomics, kan du udforske MOBY tokens live-pris!

