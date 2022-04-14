MongolNFT (MNFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MongolNFT (MNFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MongolNFT (MNFT) Information MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. Officiel hjemmeside: https://mnftcoin.com/ Hvidbog: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Køb MNFT nu!

MongolNFT (MNFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MongolNFT (MNFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Samlet udbud $ 400.00B $ 400.00B $ 400.00B Cirkulerende forsyning $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Alle tiders Høj: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 Alle tiders Lav: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 Nuværende pris: $ 0.000013063 $ 0.000013063 $ 0.000013063 Få mere at vide om MongolNFT (MNFT) pris

MongolNFT (MNFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MongolNFT (MNFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNFT's tokenomics, kan du udforske MNFT tokens live-pris!

