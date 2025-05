MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

NavnMNFT

RangNo.1947

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning142,323,745,596

Max Udbud400,000,000,000

Samlet Udbud162,323,745,595.59134

Cirkulationshastighed0.3558%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000290030640478054,2024-10-30

Laveste pris0.000002998725108824,2024-10-31

Offentlig blockchainETH

IndledningMNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.