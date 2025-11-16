MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i MULTIVERSE MONKEY (MMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:32:17 (UTC+8)
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MULTIVERSE MONKEY (MMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 31.68M
$ 31.68M$ 31.68M
Alle tiders Høj:
$ 0.0497
$ 0.0497$ 0.0497
Alle tiders Lav:
$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265$ 0.001090839978500265
Nuværende pris:
$ 0.003168
$ 0.003168$ 0.003168

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Information

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Officiel hjemmeside:
https://mmon.ai
Hvidbog:
https://mmon.ai/assets/documents/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5Bc93BAB1291885A76644a49f52050Cf73e1DCa8

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for MULTIVERSE MONKEY (MMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MMON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MMON's tokenomics, kan du udforske MMON tokens live-pris!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MMON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MMON Prisprediktion

Vil du vide, hvor MMON måske er på vej hen? Vores MMON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

