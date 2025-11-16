MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MULTIVERSE MONKEY (MMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Information
MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for MULTIVERSE MONKEY (MMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal MMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange MMON tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår MMON's tokenomics, kan du udforske MMON tokens live-pris!
Sådan køber du MMON
Er du interesseret i at tilføje MULTIVERSE MONKEY (MMON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MMON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for MMON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
MMON Prisprediktion
Vil du vide, hvor MMON måske er på vej hen? Vores MMON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken
Køb MULTIVERSE MONKEY (MMON)
Beløb
1 MMON = 0.003168 USD
Handel MULTIVERSE MONKEY (MMON)
HED
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
TOP lydstyrke
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
Nyligt tilføjet
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Top vindere
24 T krypto-topvindere, som enhver trader bør holde øje med
OMNILABS
OMNILABS
+149.42%
Jump Tom
JUMP
+100.00%
Kairos
KAIROS
+98.80%
AssetMint
ASSETMINT
+80.52%
Reaxa
REAXA
+52.07%