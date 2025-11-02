MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion (USD)

Få MULTIVERSE MONKEY prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MMON vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb MMON

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på MULTIVERSE MONKEY % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.00421 $0.00421 $0.00421 -1.17% USD Faktisk Forudsigelse MULTIVERSE MONKEY Prisprediktion for 2025-2050 (USD) MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan MULTIVERSE MONKEY potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.00421 i 2025. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan MULTIVERSE MONKEY potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004420 i 2026. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MMON for 2027 være $ 0.004641 med en 10.25% vækstrate. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MMON i 2028 være $ 0.004873 med en 15.76% vækstrate. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MMON i 2029 være $ 0.005117 sammen med 21.55% vækstraten. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MMON i 2030 være $ 0.005373 sammen med 27.63% vækstraten. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MULTIVERSE MONKEY potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008752. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MULTIVERSE MONKEY potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014256. År Pris Vækst 2025 $ 0.00421 0.00%

2026 $ 0.004420 5.00%

2027 $ 0.004641 10.25%

2028 $ 0.004873 15.76%

2029 $ 0.005117 21.55%

2030 $ 0.005373 27.63%

2031 $ 0.005641 34.01%

2032 $ 0.005923 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.006220 47.75%

2034 $ 0.006531 55.13%

2035 $ 0.006857 62.89%

2036 $ 0.007200 71.03%

2037 $ 0.007560 79.59%

2038 $ 0.007938 88.56%

2039 $ 0.008335 97.99%

2040 $ 0.008752 107.89% Vis mere Kortsigtet MULTIVERSE MONKEYprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.00421 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.004210 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.004214 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.004227 0.41% MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MMON for November 2, 2025(I dag) , er $0.00421 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MMON, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.004210 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MMON, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.004214 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MMON være $0.004227 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel MULTIVERSE MONKEY prisstatistik Nuværende pris $ 0.00421$ 0.00421 $ 0.00421 Prisændring (24 T) -1.17% Markedsværdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volumen (24 timer) $ 84.22K$ 84.22K $ 84.22K Volumen (24 timer) -- Den seneste MMON pris er $ 0.00421. Den har en 24-timers ændring på -1.17%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 84.22K. Desuden har MMON et cirkulerende forsyning på 0.00 og en samlet markedsværdi på $ 0.00. Se live MMON pris

Sådan køber du MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prøver du at købe MMON? Du kan nu købe MMON via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber MULTIVERSE MONKEY og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber MMON nu

MULTIVERSE MONKEY Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på MULTIVERSE MONKEY-siden med livepriser er den aktuelle pris på MULTIVERSE MONKEY 0.00421USD. Det cirkulerende udbud af MULTIVERSE MONKEY(MMON) er 0.00 MMON , hvilket giver det en markedsværdi på $0.00 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.04% $ -0.000219 $ 0.0049 $ 0.00401

7 dage -0.45% $ -0.003569 $ 0.00836 $ 0.00314

30 dage -0.64% $ -0.00749 $ 0.01245 $ 0.00314 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har MULTIVERSE MONKEY vist en prisbevægelse på $-0.000219 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.04% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev MULTIVERSE MONKEY handlet til en højeste værdi på $0.00836 og en laveste værdi på $0.00314 . Den havde oplevet en prisændring på -0.45% . Denne seneste tendens viser MMONs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har MULTIVERSE MONKEY oplevet en ændring på -0.64% , hvilket svarer til cirka $-0.00749 i værdi. Det tyder på, at MMON kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette MULTIVERSE MONKEY prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele MMON prishistorikken

Hvordan fungerer MULTIVERSE MONKEY (MMON )-prisforudsigelsesmodulet? MULTIVERSE MONKEY-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MMON baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for MULTIVERSE MONKEY over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MMON, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på MULTIVERSE MONKEY. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MMON. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MMON for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for MULTIVERSE MONKEY.

Hvorfor er MMON prisforudsigelse vigtig?

MMON Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MMON værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MMON opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MMON næste måned? Ifølge MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MMON pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MMON koste i 2026? Prisen på 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) er i dag $0.00421 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MMON stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MMON i 2027? MULTIVERSE MONKEY (MMON) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MMON i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MMON i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil MULTIVERSE MONKEY (MMON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MMON i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil MULTIVERSE MONKEY (MMON) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MMON koste i 2030? Prisen på 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) er i dag $0.00421 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MMON stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MMON prisforudsigelsen for 2040? MULTIVERSE MONKEY (MMON) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MMON i 2040. Tilmeld dig nu