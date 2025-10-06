UdvekslingDEX+
Den direkte MULTIVERSE MONKEY pris i dag er 0.00456 USD. Følg med i realtid MMON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MMON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MULTIVERSE MONKEY Logo

MULTIVERSE MONKEY-kurs(MMON)

1 MMON til USD direkte pris:

$0.00456
$0.00456$0.00456
+7.04%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:53:02 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00409
$ 0.00409$ 0.00409
24H lav
$ 0.00481
$ 0.00481$ 0.00481
24H høj

$ 0.00409
$ 0.00409$ 0.00409

$ 0.00481
$ 0.00481$ 0.00481

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

+5.31%

+7.04%

-41.77%

-41.77%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) realtidsprisen er $ 0.00456. I løbet af de sidste 24 timer har MMON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00409 og et højdepunkt på $ 0.00481, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMONs højeste pris nogensinde er $ 0.042695293829316555, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.001606689268571319.

Når det gælder kortsigtet performance, MMON har ændret sig med +5.31% i løbet af den sidste time, +7.04% i løbet af 24 timer og -41.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Markedsinformation

No.4160

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.51K
$ 74.51K$ 74.51K

$ 27.36M
$ 27.36M$ 27.36M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på MULTIVERSE MONKEY er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 74.51K. Det cirkulerende forsyning af MMON er 0.00, med et samlet udbud på 5999999999.5. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.36M.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for MULTIVERSE MONKEY i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0002999+7.04%
30 dage$ -0.00702-60.63%
60 dage$ -0.01552-77.30%
90 dage$ -0.01344-74.67%
MULTIVERSE MONKEY Prisændring i dag

I dag MMON blev der registreret en ændring på $ +0.0002999 (+7.04%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

MULTIVERSE MONKEY 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00702 (-60.63%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

MULTIVERSE MONKEY 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MMON sås en ændring af $ -0.01552 (-77.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

MULTIVERSE MONKEY 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.01344 (-74.67%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Tjek MULTIVERSE MONKEYPrishistorik-siden nu.

Hvad er MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMULTIVERSE MONKEYinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMMONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om MULTIVERSE MONKEY på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MULTIVERSE MONKEY købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MULTIVERSE MONKEY Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MULTIVERSE MONKEY (MMON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MULTIVERSE MONKEY (MMON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MULTIVERSE MONKEY.

Tjek MULTIVERSE MONKEY prisprediktion nu!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics

At forstå tokenomics for MULTIVERSE MONKEY (MMON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MMON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Leder du efter, hvordan du køber MULTIVERSE MONKEY? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MULTIVERSE MONKEY på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MMON til lokale valutaer

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til VND
119.9964
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til AUD
A$0.0069312
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til GBP
0.0034656
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til EUR
0.0039216
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til USD
$0.00456
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MYR
RM0.0191064
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TRY
0.1916568
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til JPY
¥0.69768
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ARS
ARS$6.5423232
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til RUB
0.3665784
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til INR
0.4047912
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til IDR
Rp75.9999696
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til PHP
0.2676264
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til EGP
￡E.0.2153688
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BRL
R$0.0244872
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til CAD
C$0.006384
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BDT
0.5577792
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til NGN
6.5895648
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til COP
$17.538444
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ZAR
R.0.0792072
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til UAH
0.191292
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TZS
T.Sh.11.1764688
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til VES
Bs1.00776
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til CLP
$4.29552
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til PKR
Rs1.287744
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til KZT
2.4075888
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til THB
฿0.1469232
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TWD
NT$0.1404024
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til AED
د.إ0.0167352
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til CHF
Fr0.003648
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til HKD
HK$0.0354312
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til AMD
֏1.7390928
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MAD
.د.م0.0420888
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MXN
$0.0846336
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SAR
ريال0.0171
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ETB
Br0.7005528
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til KES
KSh0.5875104
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til JOD
د.أ0.00323304
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til PLN
0.0167808
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til RON
лв0.0201096
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SEK
kr0.0432288
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BGN
лв0.0077064
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til HUF
Ft1.5343032
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til CZK
0.0961704
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til KWD
د.ك0.0013908
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ILS
0.01482
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BOB
Bs0.0315096
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til AZN
0.007752
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TJS
SM0.0418608
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til GEL
0.0123576
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til AOA
Kz4.1796504
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BHD
.د.ب0.00171
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BMD
$0.00456
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til DKK
kr0.0295032
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til HNL
L0.1195632
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MUR
0.2085744
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til NAD
$0.0788424
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til NOK
kr0.0461472
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til NZD
$0.0079344
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til PAB
B/.0.00456
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til PGK
K0.019152
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til QAR
ر.ق0.0165528
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til RSD
дин.0.4632048
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til UZS
soʻm54.2857056
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ALL
L0.3807144
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ANG
ƒ0.0081624
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til AWG
ƒ0.0081624
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BBD
$0.00912
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BAM
KM0.0076608
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BIF
Fr13.32888
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BND
$0.0058824
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BSD
$0.00456
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til JMD
$0.729828
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til KHR
18.24
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til KMF
Fr1.94256
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til LAK
99.1304328
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til LKR
රු1.3843248
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MDL
L0.0773832
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MGA
Ar20.448408
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MOP
P0.0365256
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MVR
0.069768
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MWK
MK7.889256
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til MZN
MT0.291384
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til NPR
रु0.6449664
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til PYG
32.33952
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til RWF
Fr6.62568
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SBD
$0.0375288
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SCR
0.0622896
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SRD
$0.17556
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SVC
$0.0399
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til SZL
L0.0788424
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TMT
m0.01596
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TND
د.ت0.01342464
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til TTD
$0.0308712
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til UGX
Sh15.83232
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til XAF
Fr2.5764
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til XCD
$0.012312
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til XOF
Fr2.5764
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til XPF
Fr0.46512
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BWP
P0.0610584
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til BZD
$0.0091656
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til CVE
$0.433428
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til DJF
Fr0.80712
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til DOP
$0.2921136
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til DZD
د.ج0.5926632
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til FJD
$0.0103056
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til GNF
Fr39.3072
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til GTQ
Q0.0348384
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til GYD
$0.9549552
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) til ISK
kr0.56544

MULTIVERSE MONKEY Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MULTIVERSE MONKEY, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel MULTIVERSE MONKEY hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MULTIVERSE MONKEY

Hvor meget er MULTIVERSE MONKEY (MMON) værd i dag?
Den direkte MMON pris i USD er 0.00456 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MMON til USD pris?
Den aktuelle pris på MMONtil USD er $ 0.00456. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MULTIVERSE MONKEY?
Markedsværdien for MMON er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MMON?
Den cirkulerende forsyning af MMON er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MMON?
MMON opnåede en ATH-pris på 0.042695293829316555 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MMON?
MMON så en ATL-pris på 0.001606689268571319 USD.
Hvad er handelsvolumen for MMON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MMON er $ 74.51K USD.
Bliver MMON højere i år?
MMON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MMON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:53:02 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MMON-til-USD Lommeregner

Beløb

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00456 USD

Handel MMON

MMON/USDT
$0.00456
$0.00456$0.00456
+7.04%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

