Hvad er MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics

At forstå tokenomics for MULTIVERSE MONKEY (MMON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MMON Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MULTIVERSE MONKEY Hvor meget er MULTIVERSE MONKEY (MMON) værd i dag? Den direkte MMON pris i USD er 0.00456 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle MMON til USD pris? $ 0.00456 . Tjek Den aktuelle pris på MMONtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af MULTIVERSE MONKEY? Markedsværdien for MMON er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af MMON? Den cirkulerende forsyning af MMON er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på MMON? MMON opnåede en ATH-pris på 0.042695293829316555 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MMON? MMON så en ATL-pris på 0.001606689268571319 USD . Hvad er handelsvolumen for MMON? Direkte 24-timers handelsvolumen for MMON er $ 74.51K USD . Bliver MMON højere i år? MMON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MMON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Vigtige brancheopdateringer

