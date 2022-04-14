MINX TOKEN (MINX) Tokenomics Få vigtig indsigt i MINX TOKEN (MINX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MINX TOKEN (MINX) Information Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Officiel hjemmeside: https://www.minxtoken.io/ Hvidbog: https://whitepaper.minxtoken.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Køb MINX nu!

MINX TOKEN (MINX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MINX TOKEN (MINX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 140.55K $ 140.55K $ 140.55K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.05933 $ 0.05933 $ 0.05933 Få mere at vide om MINX TOKEN (MINX) pris

MINX TOKEN (MINX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MINX TOKEN (MINX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINX's tokenomics, kan du udforske MINX tokens live-pris!

MINX TOKEN (MINX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MINX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MINX prishistorikken nu!

MINX Prisprediktion Vil du vide, hvor MINX måske er på vej hen? Vores MINX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MINX Tokens prisprediktion nu!

