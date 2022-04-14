Micro GPT (MICRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Micro GPT (MICRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Micro GPT (MICRO) Information MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Officiel hjemmeside: https://www.microgpt.io/ Hvidbog: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Micro GPT (MICRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Micro GPT (MICRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 948.85K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 749.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.27M Alle tiders Høj: $ 0.05591 Alle tiders Lav: $ 0.000476789213184707 Nuværende pris: $ 0.001266

Micro GPT (MICRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Micro GPT (MICRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MICRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MICRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Micro GPT (MICRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MICRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MICRO prishistorikken nu!

MICRO Prisprediktion Vil du vide, hvor MICRO måske er på vej hen? Vores MICRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MICRO Tokens prisprediktion nu!

