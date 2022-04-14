Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flamengo Fan Token (MENGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flamengo Fan Token (MENGO) Information Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Officiel hjemmeside: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Køb MENGO nu!

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flamengo Fan Token (MENGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 12.10M $ 12.10M $ 12.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Alle tiders Høj: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.17676 $ 0.17676 $ 0.17676 Få mere at vide om Flamengo Fan Token (MENGO) pris

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flamengo Fan Token (MENGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MENGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MENGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MENGO's tokenomics, kan du udforske MENGO tokens live-pris!

