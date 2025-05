MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

NavnMENGO

RangNo.1771

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)8.40%

Cirkulationsforsyning11,863,488

Max Udbud30,000,000

Samlet Udbud30,000,000

Cirkulationshastighed0.3954%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.032450914997048,2021-11-10

Laveste pris0,2021-11-29

Offentlig blockchainCHZ

IndledningFlamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.