MEMES (MEMES) Information $MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula. Officiel hjemmeside: https://memes.family/ Hvidbog: https://memes.family/whitepaper Block Explorer: https://tonviewer.com/EQACQgOerREZ0dzqmDfyRYSryrNJCQbdNL8pxxgICenLElMM Køb MEMES nu!

MEMES (MEMES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MEMES (MEMES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 123.00B $ 123.00B $ 123.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Alle tiders Høj: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 Alle tiders Lav: $ 0.000068422614663508 $ 0.000068422614663508 $ 0.000068422614663508 Nuværende pris: $ 0.00008835 $ 0.00008835 $ 0.00008835 Få mere at vide om MEMES (MEMES) pris

MEMES (MEMES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MEMES (MEMES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEMES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEMES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEMES's tokenomics, kan du udforske MEMES tokens live-pris!

Sådan køber du MEMES Er du interesseret i at tilføje MEMES (MEMES) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MEMES, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MEMES på MEXC nu!

MEMES (MEMES) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEMES hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEMES prishistorikken nu!

MEMES Prisprediktion Vil du vide, hvor MEMES måske er på vej hen? Vores MEMES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEMES Tokens prisprediktion nu!

