Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

NavnME

RangNo.293

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10.73%

Cirkulationsforsyning150,035,444.363772

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,999,164.984335

Cirkulationshastighed0.15%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj13.238140041584465,2024-12-10

Laveste pris0.7184464093072205,2025-04-07

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

