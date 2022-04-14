McDull (MCDULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i McDull (MCDULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

McDull (MCDULL) Information McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Officiel hjemmeside: https://mcdull.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Køb MCDULL nu!

McDull (MCDULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for McDull (MCDULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.94M $ 26.94M $ 26.94M Samlet udbud $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Cirkulerende forsyning $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.69M $ 31.69M $ 31.69M Alle tiders Høj: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 Alle tiders Lav: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 Nuværende pris: $ 0.000003565 $ 0.000003565 $ 0.000003565 Få mere at vide om McDull (MCDULL) pris

McDull (MCDULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for McDull (MCDULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCDULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCDULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCDULL's tokenomics, kan du udforske MCDULL tokens live-pris!

Sådan køber du MCDULL Er du interesseret i at tilføje McDull (MCDULL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MCDULL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MCDULL på MEXC nu!

McDull (MCDULL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MCDULL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MCDULL prishistorikken nu!

MCDULL Prisprediktion Vil du vide, hvor MCDULL måske er på vej hen? Vores MCDULL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MCDULL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!