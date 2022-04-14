MARBLEX (MBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i MARBLEX (MBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MARBLEX (MBX) Information MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. Officiel hjemmeside: https://www.marblex.io/en Hvidbog: https://docs.marblex.io/ Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 Køb MBX nu!

MARBLEX (MBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MARBLEX (MBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.39M $ 39.39M $ 39.39M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 216.05M $ 216.05M $ 216.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 Alle tiders Lav: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Nuværende pris: $ 0.1823 $ 0.1823 $ 0.1823 Få mere at vide om MARBLEX (MBX) pris

MARBLEX (MBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MARBLEX (MBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBX's tokenomics, kan du udforske MBX tokens live-pris!

Sådan køber du MBX Er du interesseret i at tilføje MARBLEX (MBX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MBX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MBX på MEXC nu!

MARBLEX (MBX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MBX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MBX prishistorikken nu!

MBX Prisprediktion Vil du vide, hvor MBX måske er på vej hen? Vores MBX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!