MBP COIN (MBP) Information Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Officiel hjemmeside: https://mbpcoin.com/ Hvidbog: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Køb MBP nu!

MBP COIN (MBP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MBP COIN (MBP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.05M $ 18.05M $ 18.05M Alle tiders Høj: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Alle tiders Lav: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Nuværende pris: $ 0.09027 $ 0.09027 $ 0.09027 Få mere at vide om MBP COIN (MBP) pris

MBP COIN (MBP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MBP COIN (MBP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBP's tokenomics, kan du udforske MBP tokens live-pris!

MBP COIN (MBP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MBP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MBP prishistorikken nu!

MBP Prisprediktion Vil du vide, hvor MBP måske er på vej hen? Vores MBP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBP Tokens prisprediktion nu!

