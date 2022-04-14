Moviebloc (MBL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moviebloc (MBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moviebloc (MBL) Information 【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. Officiel hjemmeside: https://www.moviebloc.com/ Hvidbog: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf Block Explorer: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1 Køb MBL nu!

Moviebloc (MBL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moviebloc (MBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.84M $ 41.84M $ 41.84M Samlet udbud $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Cirkulerende forsyning $ 18.71B $ 18.71B $ 18.71B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.08M $ 67.08M $ 67.08M Alle tiders Høj: $ 0.043048 $ 0.043048 $ 0.043048 Alle tiders Lav: $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 Nuværende pris: $ 0.002236 $ 0.002236 $ 0.002236 Få mere at vide om Moviebloc (MBL) pris

Moviebloc (MBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moviebloc (MBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBL's tokenomics, kan du udforske MBL tokens live-pris!

Moviebloc (MBL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MBL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MBL prishistorikken nu!

MBL Prisprediktion Vil du vide, hvor MBL måske er på vej hen? Vores MBL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBL Tokens prisprediktion nu!

