Matchain (MAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Matchain (MAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Matchain (MAT) Information Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale. Officiel hjemmeside: https://matchain.io/ Hvidbog: https://docs.matchain.io/ Block Explorer: https://matchscan.io/ Køb MAT nu!

Matchain (MAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Matchain (MAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.02M $ 48.02M $ 48.02M Alle tiders Høj: $ 9.493 $ 9.493 $ 9.493 Alle tiders Lav: $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 Nuværende pris: $ 0.4802 $ 0.4802 $ 0.4802 Få mere at vide om Matchain (MAT) pris

Matchain (MAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Matchain (MAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAT's tokenomics, kan du udforske MAT tokens live-pris!

Sådan køber du MAT Er du interesseret i at tilføje Matchain (MAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAT på MEXC nu!

Matchain (MAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAT prishistorikken nu!

MAT Prisprediktion Vil du vide, hvor MAT måske er på vej hen? Vores MAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!