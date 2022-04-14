New XAI gork (GORK) Tokenomics Få vigtig indsigt i New XAI gork (GORK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

New XAI gork (GORK) Information @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Block Explorer: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Køb GORK nu!

New XAI gork (GORK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for New XAI gork (GORK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Alle tiders Høj: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 Alle tiders Lav: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Nuværende pris: $ 0.011568 $ 0.011568 $ 0.011568 Få mere at vide om New XAI gork (GORK) pris

New XAI gork (GORK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for New XAI gork (GORK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GORK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GORK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GORK's tokenomics, kan du udforske GORK tokens live-pris!

Sådan køber du GORK Er du interesseret i at tilføje New XAI gork (GORK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GORK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GORK på MEXC nu!

New XAI gork (GORK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GORK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GORK prishistorikken nu!

GORK Prisprediktion Vil du vide, hvor GORK måske er på vej hen? Vores GORK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GORK Tokens prisprediktion nu!

