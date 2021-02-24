Mask Network (MASK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mask Network (MASK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mask Network (MASK) Information Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Officiel hjemmeside: https://www.mask.io Hvidbog: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Mask Network (MASK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mask Network (MASK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 128.50M $ 128.50M $ 128.50M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 128.50M $ 128.50M $ 128.50M Alle tiders Høj: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 Alle tiders Lav: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 Nuværende pris: $ 1.285 $ 1.285 $ 1.285 Få mere at vide om Mask Network (MASK) pris

Mask Network (MASK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mask Network (MASK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MASK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MASK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MASK's tokenomics, kan du udforske MASK tokens live-pris!

