Decentraland (MANA) Information Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Officiel hjemmeside: https://decentraland.org/ Hvidbog: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Decentraland (MANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentraland (MANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 564.92M $ 564.92M $ 564.92M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Alle tiders Lav: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Nuværende pris: $ 0.2868 $ 0.2868 $ 0.2868 Få mere at vide om Decentraland (MANA) pris

Decentraland (MANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentraland (MANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MANA's tokenomics, kan du udforske MANA tokens live-pris!

Decentraland (MANA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MANA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MANA prishistorikken nu!

MANA Prisprediktion Vil du vide, hvor MANA måske er på vej hen? Vores MANA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MANA Tokens prisprediktion nu!

