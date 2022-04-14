Major (MAJOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Major (MAJOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Major (MAJOR) Information Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain. Officiel hjemmeside: https://major.bot/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR Køb MAJOR nu!

Major (MAJOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Major (MAJOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.87M $ 13.87M $ 13.87M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 83.35M $ 83.35M $ 83.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.64M $ 16.64M $ 16.64M Alle tiders Høj: $ 1.589 $ 1.589 $ 1.589 Alle tiders Lav: $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 Nuværende pris: $ 0.16645 $ 0.16645 $ 0.16645 Få mere at vide om Major (MAJOR) pris

Major (MAJOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Major (MAJOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAJOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAJOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAJOR's tokenomics, kan du udforske MAJOR tokens live-pris!

Sådan køber du MAJOR Er du interesseret i at tilføje Major (MAJOR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAJOR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAJOR på MEXC nu!

Major (MAJOR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAJOR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAJOR prishistorikken nu!

MAJOR Prisprediktion Vil du vide, hvor MAJOR måske er på vej hen? Vores MAJOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAJOR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!