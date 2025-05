MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

NavnMAJOR

RangNo.834

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)49.89%

Cirkulationsforsyning83,349,868

Max Udbud99,999,999

Samlet Udbud99,999,999

Cirkulationshastighed0.8334%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj36.74652684233143,2024-11-27

Laveste pris0.09929041572096678,2025-03-11

Offentlig blockchainTONCOIN

IndledningTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.