MuxyAI (MAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MuxyAI (MAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MuxyAI (MAI) Information MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph. At its core is the MAI token, an AI meme token that fuels community engagement while serving as the native currency for transactions and rewards within the protocol. Officiel hjemmeside: https://muxy.ai/ Hvidbog: https://muxy.ai/MuxyAI_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.morphl2.io/token/0xE4635E9Cd1f719c37523a80c0FB0b95A445a788a Køb MAI nu!

MuxyAI (MAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MuxyAI (MAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.037705 $ 0.037705 $ 0.037705 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000024 $ 0.000024 $ 0.000024 Få mere at vide om MuxyAI (MAI) pris

MuxyAI (MAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MuxyAI (MAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAI's tokenomics, kan du udforske MAI tokens live-pris!

Sådan køber du MAI Er du interesseret i at tilføje MuxyAI (MAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAI på MEXC nu!

MuxyAI (MAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAI prishistorikken nu!

MAI Prisprediktion Vil du vide, hvor MAI måske er på vej hen? Vores MAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!