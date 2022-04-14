MAD (MAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAD (MAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAD (MAD) Information $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! Officiel hjemmeside: https://www.madcoin.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv Køb MAD nu!

MAD (MAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAD (MAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Samlet udbud $ 1,000.00B $ 1,000.00B $ 1,000.00B Cirkulerende forsyning $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Alle tiders Høj: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 Alle tiders Lav: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 Nuværende pris: $ 0.00000355 $ 0.00000355 $ 0.00000355 Få mere at vide om MAD (MAD) pris

MAD (MAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAD (MAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAD's tokenomics, kan du udforske MAD tokens live-pris!

MAD (MAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAD prishistorikken nu!

MAD Prisprediktion Vil du vide, hvor MAD måske er på vej hen? Vores MAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAD Tokens prisprediktion nu!

