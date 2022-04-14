Mind-AI (MA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mind-AI (MA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mind-AI (MA) Information The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Officiel hjemmeside: https://www.mind-ai.io/ Hvidbog: https://docs.mind-ai.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Køb MA nu!

Mind-AI (MA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mind-AI (MA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 190.38K $ 190.38K $ 190.38K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 309.87M $ 309.87M $ 309.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 307.20K $ 307.20K $ 307.20K Alle tiders Høj: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Alle tiders Lav: $ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 Nuværende pris: $ 0.0006144 $ 0.0006144 $ 0.0006144 Få mere at vide om Mind-AI (MA) pris

Mind-AI (MA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mind-AI (MA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MA's tokenomics, kan du udforske MA tokens live-pris!

Sådan køber du MA Er du interesseret i at tilføje Mind-AI (MA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MA på MEXC nu!

Mind-AI (MA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MA prishistorikken nu!

MA Prisprediktion Vil du vide, hvor MA måske er på vej hen? Vores MA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MA Tokens prisprediktion nu!

