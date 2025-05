MA

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

NavnMA

RangNo.2191

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.35%

Cirkulationsforsyning186,993,056

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.3739%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.021939135615429286,2025-02-20

Laveste pris0.001740758610759852,2025-04-07

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

