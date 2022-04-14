Messier (M87) Tokenomics Få vigtig indsigt i Messier (M87), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Messier (M87) Information Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Officiel hjemmeside: https://messier.app/ Hvidbog: https://messier.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888 Køb M87 nu!

Messier (M87) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Messier (M87), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.69M $ 51.69M $ 51.69M Samlet udbud $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B Cirkulerende forsyning $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.69M $ 51.69M $ 51.69M Alle tiders Høj: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Alle tiders Lav: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 Nuværende pris: $ 0.00005842 $ 0.00005842 $ 0.00005842 Få mere at vide om Messier (M87) pris

Messier (M87) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Messier (M87) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal M87 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange M87 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår M87's tokenomics, kan du udforske M87 tokens live-pris!

Messier (M87) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for M87 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk M87 prishistorikken nu!

M87 Prisprediktion Vil du vide, hvor M87 måske er på vej hen? Vores M87 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se M87 Tokens prisprediktion nu!

