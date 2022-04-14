MemeCore (M) Tokenomics Få vigtig indsigt i MemeCore (M), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MemeCore (M) Information MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. Officiel hjemmeside: https://memecore.com/ Hvidbog: https://docs.memecore.com/ Block Explorer: https://memecorescan.io/ Køb M nu!

MemeCore (M) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MemeCore (M), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 660.20M $ 660.20M $ 660.20M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.18B $ 4.18B $ 4.18B Alle tiders Høj: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Alle tiders Lav: $ 0.03664518828865976 $ 0.03664518828865976 $ 0.03664518828865976 Nuværende pris: $ 0.41803 $ 0.41803 $ 0.41803 Få mere at vide om MemeCore (M) pris

MemeCore (M) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MemeCore (M) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal M tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange M tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår M's tokenomics, kan du udforske M tokens live-pris!

MemeCore (M) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for M hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk M prishistorikken nu!

M Prisprediktion Vil du vide, hvor M måske er på vej hen? Vores M prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se M Tokens prisprediktion nu!

