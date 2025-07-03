M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

NavnM

RangNo.44

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0005%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.05%

Cirkulationsforsyning1,039,501,066

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud5,264,317,858.42

Cirkulationshastighed0.1039%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.9597770942123245,2025-09-18

Laveste pris0.03524461750801544,2025-07-03

Offentlig blockchainMEMECORE

IndledningMemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.

MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.
Søge
Favoritter
M/USDT
MemeCore
----
--
24H høj
--
24H lav
--
24H volumen (M)
--
24 timers mængde (USDT)
--
Diagram
Info
Bestillingsbog
Markedshandler
Bestillingsbog
Markedshandler
Bestillingsbog
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åbne ordrer（0）
Ordrehistorik
Handelshistorie
Åbne positioner (0)
MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.
M/USDT
--
--
‎--
24H høj
--
24H lav
--
24H volumen (M)
--
24 timers mængde (USDT)
--
Diagram
Bestillingsbog
Markedshandler
Info
Åbne ordrer（0）
Ordrehistorik
Handelshistorie
Åbne positioner (0)
Loading...