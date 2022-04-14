Terra (LUNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Terra (LUNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Terra (LUNA) Information Det nye Terra-netværk vil arve den dybe udviklerpool og passionerede LUNAtic-fællesskab, der gjorde Terra Classic til den næststørste smart kontrakt blockchain efter Ethereum. Officiel hjemmeside: https://terra.money/ Hvidbog: https://docs.terra.money/ Block Explorer: https://terrasco.pe/ Køb LUNA nu!

Terra (LUNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Terra (LUNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 109.34M $ 109.34M $ 109.34M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 709.98M $ 709.98M $ 709.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 19.5 $ 19.5 $ 19.5 Alle tiders Lav: $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 Nuværende pris: $ 0.154 $ 0.154 $ 0.154 Få mere at vide om Terra (LUNA) pris

Terra (LUNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Terra (LUNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUNA's tokenomics, kan du udforske LUNA tokens live-pris!

Sådan køber du LUNA Er du interesseret i at tilføje Terra (LUNA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LUNA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LUNA på MEXC nu!

Terra (LUNA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUNA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUNA prishistorikken nu!

LUNA Prisprediktion Vil du vide, hvor LUNA måske er på vej hen? Vores LUNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUNA Tokens prisprediktion nu!

