Lumia (LUMIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lumia (LUMIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lumia (LUMIA) Information Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Officiel hjemmeside: https://lumia.org/ Hvidbog: https://docs.lumia.org/ Block Explorer: https://explorer.lumia.org/ Køb LUMIA nu!

Lumia (LUMIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lumia (LUMIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.67M $ 41.67M $ 41.67M Samlet udbud $ 238.89M $ 238.89M $ 238.89M Cirkulerende forsyning $ 130.54M $ 130.54M $ 130.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.25M $ 76.25M $ 76.25M Alle tiders Høj: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 Alle tiders Lav: $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 Nuværende pris: $ 0.3192 $ 0.3192 $ 0.3192 Få mere at vide om Lumia (LUMIA) pris

Lumia (LUMIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lumia (LUMIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUMIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUMIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUMIA's tokenomics, kan du udforske LUMIA tokens live-pris!

Sådan køber du LUMIA Er du interesseret i at tilføje Lumia (LUMIA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LUMIA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LUMIA på MEXC nu!

Lumia (LUMIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUMIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUMIA prishistorikken nu!

LUMIA Prisprediktion Vil du vide, hvor LUMIA måske er på vej hen? Vores LUMIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUMIA Tokens prisprediktion nu!

