LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

NavnLUMIA

RangNo.604

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%6,66

Cirkulationsforsyning117.134.102,73127739

Max Udbud238.888.888

Samlet Udbud238.888.888

Cirkulationshastighed0.4903%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.59516770698109,2024-12-04

Laveste pris0.23230168577586524,2025-04-17

Offentlig blockchainETH

IndledningLumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.