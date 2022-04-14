Leeds United FC (LUFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Leeds United FC (LUFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Leeds United FC (LUFC) Information One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/fan-tokens/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Køb LUFC nu!

Leeds United FC (LUFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Leeds United FC (LUFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.95K $ 77.95K $ 77.95K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 238.70K $ 238.70K $ 238.70K Alle tiders Høj: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02387 $ 0.02387 $ 0.02387 Få mere at vide om Leeds United FC (LUFC) pris

Leeds United FC (LUFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Leeds United FC (LUFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUFC's tokenomics, kan du udforske LUFC tokens live-pris!

