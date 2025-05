LUFC

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

NavnLUFC

RangNo.2651

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.97%

Cirkulationsforsyning2,814,288

Max Udbud10,000,000

Samlet Udbud10,000,000

Cirkulationshastighed0.2814%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj61.91478374891038,2021-12-30

Laveste pris0,2021-11-29

Offentlig blockchainCHZ

Sektor

Social Media

